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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في نابلس.. فيديو

نابلس
نابلس

اندلعت اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.

https://x.com/PalinfoAr/status/1736539934947688585?s=20

فيما وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأحد، على "أهمية ضغط فرنسا والدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد اشتية، خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في رام الله، على "ضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وقال إن "الأولوية للقيادة الفلسطينية هي لوقف إطلاق النار، وأن الحديث عن اليوم التالي يجب أن يشمل حلا سياسيا يضم كل الأراضي الفلسطينية ويقود لحل الدولتين".

وأكد اشتية "ضرورة الضغط لوقف انتهاكات الاحتلال ومستعمريه على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضرورة اتخاذ فرنسا إجراءات بحق المستعمرين حملة الجنسيات المزدوجة الفرنسية والإسرائيلية".

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