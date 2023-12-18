اليوم.. كريم عبدالعزيز يبدأ عرض مسرحيته الجديدة السندباد

يبدأ مساء اليوم الأثنين الفنان كريم عبد العزيز عروض أولى ليالى مسرحيته الجديدة السندباد والتى تمتد عرضها حتى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي.



وحرص كريم عبدالعزيز على الترويج للعمل من خلال السوشيال ميديا بطرح فيديو له وهو يدعوا الجمهور السعودي بحضور العرض.



أسعار تذاكر المسرحية



وتتراوح اسعار التذاكر ما بين 100 ريال اي ما يعادل 800 جنيه ، و1000 ريال وهو ما يعادل 8 آلاف جنيه .

وكان آخر اعمال كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبي والذي شاركه في بطولته ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.