بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

إذا كنتي تودين تقديم حلويات سهلة وغير مكلفة نقدم لك اليوم طريقة عمل صوابع زينب بدقيق السميد.



المقادير

1 كوب ونصف من الدقيق

ربع كوب من السمن

نصف كوب من السميد

1 ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة خميرة

نصف كوب من الماء الدافئ

زيت غزير للقلي

رشة ملح

مكونات الشربات:

كوب ونص من السكر

1 وربع كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

فانيليا

الطريقة

التحضر الشربات: اخلطي السكر والماء في قدر على النار بدون تقليب واتركيه حتى يغلي.

يُضاف عصير الليمون ويُحرَّك ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى يغلي المزيج ويصبح كثيفًا.

أطفئي النار تحت الشربات، أضيفي الفانيليا وقلبي جيداً.

اتركيه جانباً ليبرد في درجة حرارة الغرفة.

لتحضير العجينة: تُذوّب الخميرة في ربع كوب من الماء وتُحرّك وتترك حتى تتفاعل الخميرة.

ينخل الدقيق في وعاء كبير ويضاف السميد والملح والسكر ويقلب.

أضيفي السمن واستمري في دعك المكونات بيديك حتى

تحصلي على خليط رملي.

نضيف خليط الخميرة ونعجن العجينة جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضيف الماء المتبقي تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى تشكل عجينة متماسكة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة.

شكلي العجينة على شكل أصابع باستخدام مبشرة أو مصفاة حتى تأخذ الشكل المعتاد.

تُقلى صوابع زينب فى زيت غزير ساخن على النار حتى تصبح لونها ذهبياً.

ارفعي صوابع زينب من الزيت، واسقيها بالشربات البارد

وصحة وهنا