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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحماية الشعاب المرجانية .. تركيب 40 شمندورة في سفاجا ومرسى علم ..صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة جادة للحفاظ على الشعاب المرجانية الثمينة في جزيرتي "الزبرجد وروكى" بمرسى علم، قام فريق تركيب الشمندورات بجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر بتنفيذ عمليتين هامتين خلال الأيام الأخيرة. تلك العمليتان تركزت على تركيب وصيانة الشمندورات وحبال الرسو العائمة في مناطق الغوص بالبحر الأحمر، بهدف مواجهة التعديات البيئية والحفاظ على الشعاب المرجانية التي تشهد تدميراً متزايدًا.

وفي إطار هذه الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية، قام الفريق بتركيب وصيانة 40 شمندورة في مناطق الغوص بسفاجا وجزيرتي الزبرجد وروكى جنوب مرسى علم. يأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية لمواجهة التعديات على الشعاب المرجانية والحد من تدميرها.

تهدف عملية تركيب وصيانة الشمندورات إلى منع استخدام المخطاف والواير الحديدية في مناطق الغوص، وتثبيت شمندورات حبال الرسو العائمة لحماية الشعاب المرجانية من التلف. تمت هذه الأعمال بالتعاون الفعّال مع محميات البحر الأحمر، وتعكس التزام الجمعية بالحفاظ على التنوع البيئي والجمال الطبيعي لتلك المناطق البحرية الفريدة.

تأتي جزيرة الزبرجد بجمالها الساحر ومياهها الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية الرائعة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الغوص. وقد قام فريق الشمندورات بأعمال صيانة لـ21 شمندورة في جزيرة الزبرجد، مع التركيز على ضمان سلامة وجمال البيئة البحرية.

وفي سياق متصل، حذر عدد من العاملين في حماية البيئة البحرية والغوص من مخاطر إلقاء اللنشات للواير والمخطاف الحديدي على الشعاب المرجانية خلال رسو اللنشات، مؤكدين على أهمية وجود شمندورات في عدة مناطق بالبحر الأحمر للحد من هذه الممارسات الضارة.

وفي هذا السياق، طالب مسؤولو وزارة البيئة بضرورة إنشاء وحدة فنية متخصصة لتركيب الشمندورات في مناطق الغوص بمحميات البحر الأحمر. يهدف ذلك إلى توفير بديل فعّال لربط اللنشات على الشعاب المرجانية، مشددين على ضرورة تدريب الوحدة بشكل جيد على تركيب هذه الشمندورات، بدءًا من التثبيت في قاع البحر وصولاً إلى الطفو على سطح الماء، من خلال استخدام بالونات قوية.

شمندورات الشعاب المرجانية تركيب حبال الرسو العائمة جزيرة الزبرجد وروكى محميات البحر الأحمر البحر الأحمر

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