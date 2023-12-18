صحف السعودية.. رئيس قناة السويس يؤكد انتظام حركة الملاحة رغم هجمات الحوثيين.. وأمريكا : ملتزمون بالدفاع عن اليابان بعد صاروخ بيونج يانج

رئيس هيئة قناة السويس:حركة الملاحة منتظمة رغم هجمات الحوثيين

مغادرة الطائرة السعودية الـ 32 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب المكسيك

أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية

اهتمت الصحف السعودية، اليوم الاثنين بعدد من الأحداث العربية والعالمية، والتي نستعرض بعضها في التقرير التالي.

وقالت صحيفة عكاظ إن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أكد أن الهيئة بالتعاون مع الحكومة المصرية تتابع بشدة التطورات والتوترات الجارية التي يشهدها البحر الأحمر، منوهاً بأن عدد السفن التي جرى تحويل طريقها إلى رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى اليوم وصلت إلى 55 سفينة، وهي نسبة ضئيلة للغاية وغير مؤثرة على ممر قناة السويس.

وتوقع ربيع خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد عدم استمرار هذه التوترات بالبحر الأحمر لمدة طويلة، وأنها ستنتهي قريباً، نظراً لتأخر البضائع وسلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى رفع الأسعار، ومن ثم سيحاول الجميع البحث عن حلول لتجنب هذه الآثار السلبية.

ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التي تنتظر سفنها من أجل العبور من قناة السويس، مشدداً على عبور 77 سفينة قناة السويس أمس بحمولة 4 ملايين طن، وهو ما يزيد على متوسط السفن العابرة من القناة بشكل يومي والبالغ عددها 72، مؤكداً أن القناة توفر على السفن من 9-14 يوماً عن رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يقلل من التكلفة على السفن ووصول البضائع بشكل أسرع، مبيناً أن هناك زيادة في إيرادات القناة هذا العام بقيمة مالية تغلق مليار و300 مليون دولار، وستكون إيرادات هذا العام 10 مليارات و350 مليون دولار.

وقالت صحيفة الرياض إن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الإثنين، متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها مواد طبية تزن 16 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وأضافت نفس الصحيفة أن زلزالًا بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الإثنين، جنوب غربي لا إسبيرانزا في المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 144 كلم وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد لنظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن طوكيو وسيول ضد أفعال بيونج يانج.

وحسب وكالة "رويترز"، قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني وشدد على أهمية تبادل بيانات التحذير الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحلفاء الثلاثة يعملون على إنشاء نظام لتبادل البيانات الصاروخية في الوقت الفعلي، لكن لا يزال أمامهم "أيام قليلة" قبل بدء التشغيل.

ونددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونج يانج هذا العام".