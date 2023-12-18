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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتابعون استعدادات الشتاء من الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث

صدى البلد

عقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث ،المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً للجنة الرئيسية لإدارة الأزمات بوزارة الإسكان، من مقر الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات الوقائية، واستعدادات أجهزة المدن الجديدة لفصل الشتاء، وذلك بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن التابعة،  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لفصل الشتاء الحالي.

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وأوضح المهندس أشرف فتحي، أن الاجتماع تناول الإجراءات المرتبطة بتقلبات الطقس، والتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، التنبيه على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكد من توافر المعدات والأفراد المكلفين بالتعامل مع الأمطار، والاستعداد الكامل من ناحية جاهزية المعدات، وتطهير بالوعات صرف الأمطار، ومخرَّات السيول، وجاهزية الكوادر، والتنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ اصطفاف لمعدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات ومدى جاهزيتها، والتي تشمل: (سيارات كسح - سيارات شفط - سيارات مجهزة للسيول - سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة – لوادر - حفارات) للاطمئنان على جاهزية المعدات المستخدمة، إضافة إلى استعراض خطة المواجهة واستعداد كل جهاز.

أجهزة المدن الجديدة إدارة الأزمات والكوارث الاجراءات الوقائية الثروة العقارية أجهزة المدن

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