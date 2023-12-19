طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل

إذا كنتِ تحاولين تقديم الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل، نقدم لك وصفة بسيطة بمنزلك.

طريقة عمل كيلو ذرة صفراء

المقادير

1 كوب طحين

1 كوب دقيق الذرة

3 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة ملح

1 ملعقة سبع بهارات

زيت قلي



طريقة التحضير

نضع الذرة في ماء مغلي على النار ونغطيه ونحركه من حين لآخر لنصف ساعة .

نصفي الذرة ونترك بها القليل من الماء ونضع فوقها الطحين ودقيق الذرة والنشا والتوابل ونحرك جيداً .

ننخل الطحين من حبات الذرة حتى نتخلص من الزائد منه .

نحمي زيت القلي ونضع به حبات الذرة حتى تصبح مقرمشة ونصفيها .

نترك الذرة يبرد ثم نضعه في طبق التقديم وبذلك تكون مقرمشات السهرة جاهزة .