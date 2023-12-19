طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل

إذا كنتِ تحاولين تقديم الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل، نقدم لك وصفة بسيطة بمنزلك.
طريقة عمل كيلو ذرة صفراء
المقادير
1 كوب طحين
1 كوب دقيق الذرة
3 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة ملح
1 ملعقة سبع بهارات
زيت قلي
طريقة التحضير
نضع الذرة في ماء مغلي على النار ونغطيه ونحركه من حين لآخر لنصف ساعة .
نصفي الذرة ونترك بها القليل من الماء ونضع فوقها الطحين ودقيق الذرة والنشا والتوابل ونحرك جيداً .
ننخل الطحين من حبات الذرة حتى نتخلص من الزائد منه .
نحمي زيت القلي ونضع به حبات الذرة حتى تصبح مقرمشة ونصفيها .
نترك الذرة يبرد ثم نضعه في طبق التقديم وبذلك تكون مقرمشات السهرة جاهزة .