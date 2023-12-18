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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل دورة اللغة العربية في وحدة الأمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلعب اللغة العربية دورًا بارزًا في وِحدة الأمة، باعتبارها شخصية الأمة الناطقة بها والتي تصف حاضرهم من تقدم ورقي، أو تخلف وانحطاطٍ، وتسجل آمالهم وآلامهم، فلا عجب أن تکون اللغةُ هي المعبرةَ عن ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها.

وتعتبر اللغة العربية في ذلك کله شأنها شأن بقية اللغات، نقرأ أدبها الجاهلي، فنتعرف من خلاله على حياة العربي، طبيعتِها، وخصائصها، وما کان يحبه العرب ويألفونه، وما يکرهونه ويأنفون منه، وكذلن نعرف عاداتهم في أفراحهم وأحزانهم، وحربهم وسِلمهم، ودياناتهم، وأخلاقِهِم، وشعائرِهم وطقوسِهِم، وأسواقِهِم، وترکيبتهم الاجتماعية القَبَلِيةَ، ورحلاتِهِم داخل الجزيرة العربية وخارجها.

وللغة العربية دورًا رياديًا في تحقيق النهوض بالأمة، بل تعد الركيزة الأولى في هذا النهوض؛  فمستوى تقدم الأمم في حضارتها يقاس بمستوى تقدم لغتها وإبداعها وعدد المتكلمين بها والنطاق الواسع الذي يشتمل على عدد كبير من مستعمليها.

والثقافة بجميع مكوناتها تعد حجز الزاوية التي تقوم عليها اللغة، وهي المحرك الأول لتقدم الأمم والمجتمعات، إلا أنه وللأسف لم يدرك ذلك كثير من واضعي السياسات التعليمية في مختلف المستويات في البلاد العربية، حتى وإن وجدت فهي محدودة، ولا تلقى الاهتمام المطلوب.

ونظراً لأهمية اللغة العربية ودورها في النهوض بالأمة، فقد تناول موضوع كبار اللغويين العرب قديما وحديثا، في دراسات تأصيلية معمقة، من أشهر ما أٌلِّف حديثاً، كتاب: اللغة العربية أساس النهضة وركن الحضارة، ومن الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن: دور اللغة العربية في وحدة الأمة، وبحث دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته.

ومن حلقات النقاش في هذا الشأن، حلقة بعنوان: النهضة العربية واللغة مسارات متلازمة، عقدتها جمعية تونس الفتاة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وغيرها كثير.

ومن أهم تلك الكتب؛ كتاب: لغة الأمة ولغة الأم، حيث درس علاقة اللغة بالمجتمع ووظائفها فيه، وأجاب عن ثلاثة أسئلة سؤال مرتبط بشؤون التنمية والنهضة وعلاقتها باللغة، وسؤال عن التعدد اللغوي وكيفية إدارته سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وسؤال عن مصير الأمة في ظل الواقع اللغوي القائم، والمستقبل المأمون، ومن ذلك بحث بعنوان: اللغة العربية وعلاقتها بالهوية،  حيث أكد على أن من أهم أسس وحدة الأمة ومظهر هويتها عبر التاريخ هي الثقافة، وأن اللغة العربية وأساليبها هي مكون موحد قوي للهوية العربية والثقافة العربية معا، إضافة إلى ذلك بحث بعنوان: دور اللغة العربية في وحدة الأمة، فقد تحدثت في بحثها بأن اللغة العربية تساعد على إيجاد التقارب الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، وتربط بين متحدثيها في مشارق الأرض ومغاربها، برباط فكري ولفظي معا؛ فاللغة بغزارة مفرداتها وطاقتها وتراثها؛ لجديرة بأن تكون أقوى رابط للتفاهم بين الشعوب المتحدثة بها في كل مكان.

اللغة العربية شخصية الأمة ماضي الأمة أدبها الجاهلي وحدة الأمة

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