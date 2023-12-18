بدء التحقيق.. الاحتلال يكشف هوية المصاب في واقعة إطلاق النار بالضفة

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الاثنين، هوية المصاب في واقعة إطلاق النار التي حدثت منذ قليل وسط الضفة الغربية.

وقالت إن " الشخص المصاب إمرأة إسرائيلية حيث جرى عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله".

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فبحسب التقارير الأولية، فإن المرأة تتلقى الرعاية الطبية ويجري التحقيق في الحادث.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت اليوم الإثنين، إصابة شخص في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل نفذت أكثر من 20 عملية اقتحام لمدن الضفة الغربية منذ مساء أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.