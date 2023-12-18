استشهاد عدد من الفلسطينيين المحتجزين لدي السجون الإسرائيلية بدون أسباب واضحة

كشفت صحيفة هارتس، اليوم الإثنين، بوفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.

ولم تكشف الصحيفة أسباب وفاة الفلسطينيين المحتجزين منذ بدء العدوان علي غزة.

كانت قد قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

واضافت أطباء بلا حدود قائلة :"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلاح البحرية التابع لهم هاجم أهدافًا تابعة لحماس وأخرى مساندة للقوات البرية على شواطئ غزة.