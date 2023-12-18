وصلتم متأخرين .. القسام تسخر من الجيش الإسرائيلي في رسالة غير مباشرة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة غير مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، قالت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين"، علي حد وصفها.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلجرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

كانت قد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة شخص في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل نفذت أكثر من 20 عملية اقتحام لمدن الضفة الغربية منذ مساء أمس.