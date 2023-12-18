حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" و تنفيذ (598) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,350 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين )، وكذا (بندقية خرطوش– عدد من الطلقات ) بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.