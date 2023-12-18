الاحتلال مسؤول عن قـ..تله.. إسرائيل تشيع جثمان أحد الأسرى الثلاثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عدة صور من تشييع جنازة أحد الرهائن الإسرائيليين الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام أنه قتل 3 أسري كانوا محتجزين لدي حماس بعد أن استطاعوا الفرار من الأسر ولكن قوات الجيش قتلتهم، واعربت إسرائيل في بيان لها انها قتلتهم بالخطأ.

وكانت صحيفة هارتس كشفت، اليوم الإثنين، عن وفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.

ولم تكشف الصحيفة أسباب وفاة الفلسطينيين المحتجزين منذ بدء العدوان علي غزة.

كانت قد قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.