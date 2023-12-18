زعيم المعارضة الإسرائيلية يصل ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة.. ما السبب؟

وصل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إلى ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب الصحيفة تأتي الزيارة في إطار الجهود التي يبذلها رئيس المعارضة لإعادة الأسرى الإسرائيليين وخلق مسار دولي لممارسة الضغوط الاقتصادية على حركة حماس ومصادر تمويلها.

أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير، نقلا عن مصادر اليوم الأربعاء، أن جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني (BND)، يشارك في مفاوضات حول صفقة أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب المصادر ، فقد تقدمت إسرائيل خلال عمليات البحث عن صفقة أخرى باقتراح مبدئي: إطلاق سراح 50 مجندة وجرحى ومسنين من أسر حماس مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً مريضاً ومسناً من سجون الاحتلال الإسرائيلي.