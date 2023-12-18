لن تردعني حماية سياسية .. وزير إسرائيلي: سأواصل توزيع الأسلحة على المؤهلين

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، :"سأواصل توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على المؤهلين ولن تردعني أي حملة سياسية".

كانت قد كشفت صحيفة هارتس، اليوم الإثنين، بوفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.

ولم تكشف الصحيفة أسباب وفاة الفلسطينيين المحتجزين منذ بدء العدوان علي غزة.

كانت قد قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

واضافت أطباء بلا حدود قائلة :"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".