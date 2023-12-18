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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إنها وجهت وحدات المدفعية من طراز "ميستا-إس" ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات الأوكرانية، على محور كوبيانسك.


وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : "قامت أطقم المدافع الذاتية الدفع "ميستا-إس" بتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك".


وأضافت الوزارة في بيانها: "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تنفذ ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر العدو".


وبحسب الدفاع، فإن أطقم المدفعية تعمل في أصعب الظروف من المواقع المجهزة وغير المجهزة.
 

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