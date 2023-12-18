صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، في نبأ عاجل دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.



كانت قد نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة غير مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، قالت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين"، علي حد وصفها.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تيليجرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

كانت قد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة شخص في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.