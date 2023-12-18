احتجاجا على تزويد إسرائيل بالأسلحة.. متظاهرون يغلقون مدخل مصنع حربي في النرويج

أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الإثنين، بأن مجموعة من المتظاهرين في بلد روفوس بجنوب شرق البلاد، قاموا بإغلاق مدخل مصنع "نامو" العسكري، احتجاجا على تزويده لإسرائيل بالأسلحة في عدوانها على غزة.

وقالت كييل ستيفانسن، متحدث باسم منظمة التضامن التي تحمل اسم "اللجنة الفلسطينية": "نحن هنا لإغلاق مدخل المصنع، لأن الأسلحة التي تنتجها شركة (نامو) تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتنشر وسائل الإعلام رسالة من "اللجنة الفلسطينية" مفادها أنه "يتم تصدير صواريخ لقاذفة القنابل M141 إلى إسرائيل من مصنع (نامو) في أريزونا بالولايات المتحدة".

وذكرت وسائل الإعلام بحسب اللجنة أن "نامو" ووزارة الخارجية النرويجية تحاولان التهرب بالقول إن هذه أسلحة أمريكية لأنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن "نامو" تنفي أن تكون الأسلحة التي تنتجها تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.

وينص إعلان الحكومة النرويجية لعام 1959 في المبادئ الأساسية للنرويج، حين النظر في طلبات تصدير التكنولوجيا العسكرية في وزارة الخارجية النرويجية، على "عدم بيع الأسلحة والذخائر في الأراضي التي تشهد حربا أو يوجد فيها تهديد بالحرب".

وفي وقت سابق، رفضت محكمة محلية هولندية، طلبا قدمته منظمات حقوق الإنسان بشأن منع الحكومة الهولندية من تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة F-35 من هولندا إلى إسرائيل والتي تستخدم في جرائم الحرب في غزة.

وحكمت المحكمة الجزئية في لاهاي بضرورة السماح للحكومة الهولندية بحرية اتخاذ القرار بشأن صادرات الأسلحة على أساس اعتبارات سياسية.

وقالت المحكمة أن الطائرات من الممكن أن تساهم في انتهاك قوانين الحرب، لكن لا مجال لتدخل المحكمة في قرار الحكومة بهذا الشأن.