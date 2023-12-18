بعد استشهاد فلسطينيين في سجون الاحتلال.. دعوة عاجلة من الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين إلى تحقيق دولي عاجل في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من غزة.

وأضاف المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صادر اليوم الاثنين : "معسكر تيمان الإسرائيلي تحول إلى سجن "جوانتنامو" يحتجز فيه المعتقلون الفلسطنيون في ظروف قاسية".

وكشفت صحيفة “هارتس” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.

ولم تكشف الصحيفة أسباب وفاة الفلسطينيين المحتجزين منذ بدء العدوان علي غزة.

كانت قد قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

وأضافت أطباء بلا حدود: "خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".