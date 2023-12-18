أهالي الأسرى الإسرائيليين ينصبون الخيام تجهيزا لاحتجاجات أمام مبنى الحكومة

قامت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الإثنين، بنصب خياما لبدء اعتصام أمام مقر الحكومة الإسرائيلية لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس.



جاء ذلك بعد مقتل 3 محتجزين لدي حماس بعد فرارهم، على أيدي الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه قتلهم عن طريق الخطأ.

كانت قد كشفت صحيفة هارتس، اليوم الإثنين، بوفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.



ولم تكشف الصحيفة أسباب وفاة الفلسطينيين المحتجزين منذ بدء العدوان على غزة.

كانت قد قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

واضافت أطباء بلا حدود قائلة :"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".