قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه

أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، أنه عثر على جهاز تنصت في أحد مكاتبه.

وأضاف المسئول الأوكراني لوكالة "RBC" الأوكرانية قائلا : "سأقول لك، هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم، بالأمس أثناء التفتيش عثروا على جهاز تنصت على المكالمات الهاتفية".

وأوضح زالوجني ، في لقاءه أن هناك مكاتب عدة يعمل فيها، وتم العثور على الخلل في واحد منها.

وأبلغت إدارة أمن الدولة الأوكرانية، عن اكتشاف أجهزة التنصت، وتم فتح قضية جنائية.

وكانت قد ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أنه تم العثور أيضًا على أجهزة تنصت لدى مرؤوسي زالوجني.