محافظ الجيزة يقدم العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وذلك بسفارة دولة الكويت.

حيث كان فى ٍاستقبال المحافظ والوفد المرافق له السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر.

وأكد محافظ الجيزة لسفير دولة الكويت على أن الفقيد كان مثالاً للبذل والعطاء وأنه لم يدخر جهداً فى سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية سائلاً أن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، ومعرباً عن خالص أمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد بالتوفيق والسداد.

الوفد الذي ترأسه المحافظ لتقديم واجب العزاء ضم إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ .

IMG-20231218-WA0013

IMG-20231218-WA0012

IMG-20231218-WA0008

IMG-20231218-WA0009

IMG-20231218-WA0007

IMG-20231218-WA0010

IMG-20231218-WA0014

IMG-20231218-WA0011

IMG-20231218-WA0005

IMG-20231218-WA0015

IMG-20231218-WA0004