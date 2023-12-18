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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

صدى البلد

يعتقد البعض أنه بمجرد استنشاق البخور ورائحته قد يصابون بالحساسية الصدرية، وأنه مرتبط بالاصابة بالسعال التحسسي.

وفي هذا الصدد نفى الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني جامعة القاهرة، أن يكون البخور مسببا للحساسية الصدرية، لافتا الي أنه مهيج للصدر ويعمل على إظهار الحساسية ولكنه لا يتسبب بها.

وأشار  سالم الى أن المتأثر بإستنشاق البخور يكون لديه تاريخ مسبق بالاصابة بالحساسية الصدرية، فهو يزيد من الحساسية اذا كانت متواجدة ويظهرها اذا كانت كامنة ويزيد من شدة الإصابة اذا كانت خفيفة.

وأكد أن البخور مثله مثل استنشاق دخان السجائر وينطبق عليه نفس القواعد، فعلينا أن نتجنب استنشاقه في حالة وجود الحساسية الصدرية حتى لا تسوء الحالة الصحية للمريض وبالأخص كبار السن والاطفال.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور ايمن السيد سالم أن الكلور أيضا يعتبر مهيجا للحساسية ولا يتسبب في حدوثها لاسيما أنه مادة كيماوية لها تأثير سلبي على الصدر ولكنه لا يتسبب في حدوث الحساسية ويعمل على أن يزيدها مثل رائحة السجائر والبخور .

ولفت الدكتور أيمن سالم الي أن القلق والتوتر وقلة النوم تعتبر أيضا من مهيجات الحساسية ولا تتسبب في حدوثها بل تعمل على اظهارها وتزيد من حدة الإصابة.

وأوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة تجنب رائحة البخور والكلور والروائح النفاذة والتوتر والقلق حتى لا تزيد حدة الإصابة بالحساسية الصدرية، مع ضرورة الحفاظ على اخذ قسط كاف من النوم من أجل صحة أفضل.

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