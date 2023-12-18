برقصة أصحاب الأرض.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بلقب بطولة العالم للاسكواش.. شاهد

حقق منتخب مصر للرجال بطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على منتخب إنجلترا بمشاركة الاخوان الشوربجي محمد ومروان واستطاع علي فرج ومصطفى عسل التغلب عليهم في النهائي والتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخ مصر.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة علي التوالي بعد التتويج بالنسختين السابقتين.

وفاز المنتخب الوطني للإسكواش بنتيجة 2-0 على المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة العالم لمنتخبات الرجال.

وحقق الفراعنة إنجازًا كبيرًا بتحطيم الرقم القياسي الإنجليزي، حيث أحرزوا لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخهم والثالثة على التوالي.

وعلى منصة التتويج، خطف لاعبو منتخب مصر للإسكواش الأنظار، عندما احتفلوا باللقب عبر "رقصة أصحاب الأرض"، وهي الرقصة التي باتت إشارة على التضامن والدعم الموّجه للشعب الفلسطيني.