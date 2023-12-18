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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق أعمال مؤتمر الإسكندرية الحادي عشر للهندسة الإنشائية والإدارة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣، أعمال مؤتمر الإسكندرية الدولي الحادى عشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية والإدارة، الذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة لمدة يومين بفندق فلسطين، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد الحويطي الرئيس العلمي للمؤتمر، والدكتور آحمد طرابية مقرر المؤتمر، وعدد من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الكليات العسكرية، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية السابقون، ورؤساء مجالس إدارة كبري الشركات الصناعية والإنشائية، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ونقابة المهندسين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

 


وفي كلمته خلال إفتتاح المؤتمر أكد الدكتور قنصوه على أهمية المؤتمر الذى يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطور الكبير في الدولة المصرية  وخططها القومية فى التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الإنشاءات الهندسية، حيث يتم عرض التجارب والأبحاث العلمية في هذا المجال.

 

 أشار إلي جهود الجامعة في التدويل والشراكات مع الجامعات الدولية وتوقيعها لعدد كبير من الدرجات المزدوجة إستناداً علي مكانة جامعة الإسكندرية المرموقة، وأعرب عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات مثمرة تعود بالنفع على رفعة وتقدم الوطن.
    فيما أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ورئيس المؤتمر، أن كلية الهندسة قدمت الدعم لهذا المؤتمر علي مدار 33 عام لما له من فائدة كبيرة في زيادة المعرفة في مجال المشروعات والهندسة الإنشائية ، وأضاف أن المؤتمر يضم في فعاليته خلال اليومين مجموعة من المحاضرات العلمية لأساتذة مرموقين من دول أمريكا وكندا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا. 


وأشار الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، إلى تزامن إنعقاد  المؤتمر مع الحراك العظيم داخل الدولة في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تعزيز التواصل الأكاديمي بين الجامعة ومجتمع الصناعة من متطلبات علمية وتأهيل طلاب كلية الهندسة في هذا الشأن من خلال استحداث برامج جديدة والتبادل الطلابى مع الجامعات الأجنبية. 


وأوضح الدكتور محمد الحويطي الرئيس العلمي للمؤتمر، أن المؤتمر يناقش خلال فعالياته 13 محاضرة علمية يلقيها علماء متميزون من دول مختلفة، كما يعرض 50 ورقة بحثية مقسمة علي 8 جلسات بحثية. 


وأشار الدكتور أحمد طرابيه مقرر المؤتمر، أن المؤتمر الهندسة الإنشائية بدأ من أكثر من 30 عاما ومستمر هذا العام بحضور عدد كبير من الباحثين المتحدثين العالميين من 6 دول مختلفة.


تم علي هامش  المؤتمر إفتتاح معرض الشركات والهيئات الصناعية المشاركة في المؤتمر وعرض خلالها بعض منتجاتها الحديثة.

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