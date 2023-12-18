وزير الشباب والرياضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية جديدة

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

فى سباق انتخابي عبر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لكافة الإنجازات التى تشهدها مصر فى شتي المجالات، وكان للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا وأعلنت خلاله نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بالأرقام.

حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، على إجمالي أصوات بلغت 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم على إجمالي أصوات مليون و 986 ألف، و352 صوتًا، بنسبة 4.5 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، على مليون 776 ألف 952 صوتًا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات.

وحصل المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة بنسبة تصويت 822 ألف و606 صوتًا بنسبة 1.9%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.