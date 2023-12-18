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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر بلدي عن فوز الرئيس السيسي: الأولى بقيادة الدولة في هذه المرحلة الحرجة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ حزب مصر بلدي الرئيس السيسي بالفوز فى انتخابات الرئاسة 2024 وتولية فترة رئاسية جديدة.

وأعرب اللواء سيف الإسلام الباري رئيس حزب مصر بلدي، وأعضاء الامانة العامة والهيئة العليا للحزب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزة فى الانتخابات الرئاسية والتى جاءت نتيجتها تجسيدا واضحا لمدي اخلاص وتماسك الشعب المصرى بسيادته، والتفافه حول قيادته الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية.

 

وأضاف قائلا:" وماكانت هذه النتيجة الا تعبيرا عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقه جموع الشعب المصرى في انكم الأحق والأولي بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة التى تتطلب رئيسا يحمل صفات الزعيم ويمتلك مقومات القائد ويمتلئ بحكمة الخير وهي الامورالتي لمسناها جميعا في سيادتكم وانتم تقودون البلاد.

 

واختتم حديثه قائلا أيضا:" نعاهدكم ياسيادة الرئيس بأن نظل دوما خلفكم مؤيدين لسيادتكم التي نحن علي يقين بأنها سوف تدفع مصر قدما إلي الأمام ، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة في الشرق الأوسط ، بل وفي العالم كله، وفقكم لله وأعانكم علي قيادة مصر في ولايتكم الجديدة ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

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