حزب الله يستهدف بالمدفعية منصات القبة الحديدية للاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بالمدفعية منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري وأنه حقق إصابات دقيقة، وفق ماذكرت شبكة فرانس 24.

قبل ذلك أصدر حزب الله اللبناني بيانا يوم الأحد، قال فيه إن عناصره نفذوا هجمات متعددة على مواقع مختلفة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المؤقتة.

من بين الأهداف جنود إسرائيليون ونقاط حراسة، مما أسفر عن قتلى في صفوف الإسرائيليين.

وردا على ذلك، هاجمت القوات الإسرائيلية قاعدة لحزب الله في جنوب لبنان ومجموعات صواريخ مضادة للدبابات في اليوم ذاته.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا للهجوم وأن إسرائيل يمكن أن "تستنسخ" الإجراءات المتخذة ضد حماس في قطاع غزة على حزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر الجيش السوري بيانا يوم الأحد، قال فيه إن ضواحي دمشق تعرضت لقصف صاروخي إسرائيلي في تلك الليلة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العسكريين السوريين وإلحاق أضرار ببعض المنشآت.