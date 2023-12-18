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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر الشباب بالحوار الوطني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري ثقته في قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وقال فتحي، خلال بيان صحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب، لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لهذا الوطن والوصول إلى البلد لبر الأمان، نظرا لما يحيط بالوطن من التحديات والتهديات الخارجية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لاصطفاف الشعب المصري لنكون علي قلب رجل واحد.

وأشاد النائب أحمد فتحي، بمدى وعى أبناء الشعب المصرى بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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