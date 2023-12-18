مدرب أوراوا قبل لقاء مانشستر سيتي: سنقاتل أمام أفضل فريق في العالم

أكد ماتشي سكورزا، مدرب أوراوا ريد دياموندز الياباني، على صعوبة مهمة فريقه، عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء غد الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وقال سكورزا، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "عندما تواجه فريقا مثل مانشستر سيتي، يجب أن تكون في كامل جاهزيتك من الناحية الفنية والبدنية، ويجب أن نؤمن بحظوظنا في الملعب.. وهذا هو الشيء الأهم".



وتابع: "سنلعب أمام فريق يعد الأفضل عالميا، كما أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم حاليا، وهذا يضعنا تحت الضغط.. لذا يجب أن ندخل المباراة بكامل تركيزنا".



وأضاف المدرب البولندي: "مانشستر سيتي هو الفريق المرشح، لكن سنعمل كل ما بوسعنا لتقديم مباراة جيدة، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار، ويجب أن نحافظ على شخصيتنا".

وقال: "لقد واجهت بيب قبل 15 سنة عندما كان مدربا لبرشلونة، وفي الحقيقة لقد أغرمت به منذ تلك اللحظة، رغم أنه كان في موسمه الأول مع البارسا، وأفتخر بأني سأواجه أفضل مدرب في العالم بعد هذه السنوات".

وأتم: "كما تحدثت مسبقا، سنقدم كل ما لدينا في الملعب من أجل إظهار شخصيتنا، بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي عليها المباراة".