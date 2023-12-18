تاون جاس لسكان أطفيح: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مساء اليوم

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التالبعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ أعمال تدفيع الغاز الطبيعي بقرية صول بمدينة أطفيح - الجيزة اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 بدءاً من الساعة الحادية عشر و حتي الإنتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الإنزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان اّمان السادة العملاء لن يتم قطع الغاز عن اي من السادة العملاء.

وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء وفي حالة وجود اّي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من اي تليفون أرضي بطوارىء الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.