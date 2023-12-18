مسيرة حاشدة بالسيارات والأعلام بالأقصر احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة|شاهد

شهدت منذ قليل محافظة الأقصر مسيرة كبيرة بالسيارات وحمل المواطنون صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، وذلك احتفالا بفوز الرئيس بفترة رئاسية ثالثة.

وانطلقت المسيرة من منطقة الجولوفيل مرورا بمنطقة العوامية بكورنيش النيل ومنطقة ميدان ابو الحجاج.

ومن جانبه أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بمحافظة الاقصر أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة ما هو الا انتصارا جديدا لإرادة المصريين واختيارتهم الحرة الوطنية، موضحا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار للسنوات السابقة التي شهدت طفرة تنموية.



وأضاف إدريس أن نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، انعكاسا لحشود الناخبين التي شاهدناها أمام لجان الاقتراع فى الداخل والخارج.

وأشار النائب أحمد إدريس أن حالة الوعي السياسي التي وصل لها المصريون سواء من خلال ابهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع او من خلال اختياراتهم التي ظهرت فى نتائج الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلي أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن .





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