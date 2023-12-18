وزير البترول: أنقل للرئيس السيسي تهنئة العاملين بالقطاع لفوزه بالانتخابات

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "الملا في تهنئته، أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التى أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور مكثف وفريد، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.

وأنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن.