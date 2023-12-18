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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صناعة النواب مهنئا الرئيس السيسي: خير من يستكمل خارطة الطريق

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

ثمن النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلا: نهنئ أنفسنا شعبا وحكومة باستمرار العمل تحت إدارة حكيمة ورشيدة تعمل بإخلاص واضعة مستقبل الوطن أولوية على طاولة خطط العمل، فالرئيس السيسي خير من يستكمل خارطة الطريق ومعه سندخل معا للجمهورية الجديدة ومواصلة معركة البناء والتنمية.

وقال "محمود"، في تصريح صحفي له اليوم، إنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دخلت مصر مرحلة جديدة نحو تحقيق استقرار أفضل، متجاوزة بتكاتف الشعب والاصطفاف الوطني الصعب المنتظرة، والعالم الآن يترقب خطى الدولة المصرية نحو استكمال الملفات المفتوحة والرؤى المختلفة تجاه دعم قاطرة الاقتصاد، بجانب استكمال الدفاع عن قضايا المنطقة برؤية مصرية متوازنة تستهدف الدفع بسبل السلام العربي.

ووجه معتز محمود الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهود كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، وحرصها على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده، مع الإشراف القضائي الكامل عليها، والشكر كذلك لكل أجهزة الدولة التي تعاملت بحيادية تامة ليخرج مشهد عظيم يعبر عن قوة مصر وأصالة شعبها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بيانه معلقا: الانتخابات الرئاسية حظت بشهادات عالمية من كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بجانب المنظمات الحقوقية والدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتى الفرز، مما يؤكد أن الانتخابات تم تنظيمها في مناخ من النزاهة والشفافية.

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