"اتحاد كتاب مصر" يهنئ السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

بعث الشاعر علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية”.

جاء فيها :- يُسعدنى ومجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، سائلين الله عز وجل أن يمدكم بمدد من عنده لكى تستكمل المسيرة الوطنية من أجل الوطن وشعب مصر العظيم.

وقال عبد الهادى فى برقيته.. السيد الرئيس، لقد قال الشعب كلمته الى العالم عندما اختار الاستقرار والتقدم خلال السنوات المقبلة بإذن الله تعالى خاصة وأن الجميع يرى ويسمع ويشاهد ما تموج به المنطقة من أحداث تستدعى أن نكون صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمى وباسم جموع المثقفين والكتاب والأدباء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر، والأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب نتقدم الي سيادتكم، بخالص التهنئة القلبية متمنين لكم المزيد من التقدم والرقى لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والاستقرار وحماية أرض هذا الوطن وشعبنا الكريم.