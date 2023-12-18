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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة قابيل: من لديه دعوة مستجابة فليدع بها لرئيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 هنأ الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، و وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ثقة الشعب المصري فيه لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات مقبلة.

وقال العالم الأزهري، فى حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية 


"mbc masr2"، اليوم الاثنين: "أحد الصالحين كان يقول لو لى دعوة مستجابة، لأدخرتها للحاكم أو ولى الأمر، فبصلاحه ينصلح الحال للجميع".

 

وتابع: "ربنا يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المستقبل الباهر والنجاح الزاهر، ويوفق مصر إلى الأمن والرخاء والرزق الواسع والمستقبل الكبير، ويحفظه بحفظه".


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.


وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. 

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 أصوات بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.
 

أسامة قابيل دعوة مستجابة وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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