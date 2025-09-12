قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى "عين الحياة" بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أخبار العالم

صحيفة أمريكية: توتر متصاعد بين ترامب ونتنياهو بعد هجوم الدوحة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يعيش حالة من التوتر العميق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الضربة الجوية التي استهدفت قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس ترامب وكبار مساعديه يعتقدون أن نتنياهو قد يتعمد عرقلة محادثات وقف إطلاق النار الجارية بين إسرائيل وحماس، عبر تنفيذ هجمات عسكرية في لحظات يفترض أنها تمهد لتحقيق تقدم دبلوماسي، بحسب وصف صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.

ونقل المصدر القريب من فريق الأمن القومي الأمريكي قوله: "في كل مرة نحرز فيها تقدماً، يقوم نتنياهو بقصف شخص ما، وهذا ما يثير استياء الرئيس ترامب بشكل متزايد."

التوتر بين واشنطن وتل أبيب لم يعد سراً، إذ عبر ترامب عن انزعاجه من سلوك نتنياهو خلال لقاءاته الأخيرة مع قادة السعودية وقطر والإمارات في جولة أجراها بالمنطقة في مايو الماضي. 

وأكد مسؤول أمريكي رفيع "عدم قدرة ترامب على ضبط نتنياهو تمثل إزعاجاً خاصاً لواشنطن، لاسيما حين تؤثر خطوات تل أبيب على علاقات الولايات المتحدة مع قطر وسوريا."

ورغم هذا الاستياء، أوضح التقرير أن إدارة ترامب لا تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد نتنياهو، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ضربة الدوحة، وصفت بأنها "محادثات جيدة". غير أن ترامب شدد في الوقت نفسه على أن القرار بتنفيذ الضربة كان إسرائيلياً خالصاً، مؤكداً أنه "لا يخدم أهداف إسرائيل ولا الولايات المتحدة."

وفي سياق متصل، يستعد رئيس الوزراء القطري لزيارة نيويورك وواشنطن، حيث سيلتقي ترامب ونائبه جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وستركز الزيارة على تداعيات الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وآفاق محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وما خلفه من آلاف الضحايا المدنيين، فيما تضغط أطراف دولية وإقليمية لإيجاد مخرج سياسي يضع حداً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023.

ترامب نتنياهو قطر الدوحة حماس غزة

