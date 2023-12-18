عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يؤكد استمرار متابعة ومراجعة كافة معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة

محافظ بني سويف، الكتور
محافظ بني سويف، الكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف، الكتور محمد هاني غنيم، استمرار المتابعة والمراجعة الميدانية لكافة معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية وصيانتها، لرفع كفاءتها بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال تفقد غنيم، اليوم،الاثنين، اصطفاف المعدات والسيارات؛ لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

وتفقد المحافظ، الاصطفاف الذي ضم مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الإطفاء، سيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة بالإضافة إلى متابعة تجهيز خيم للإيواء ودعمها بوسائل الإعاشة والاستضافة، مناقشًا مسئولي الأجهزة المشاركة عن إمكانيات المعدات والمهمات التي تقوم بها الفرق وجاهزيتها ، حيث تم التأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أي أزمات طارئة.

أشار إلى قيام أجهزة المحافظة بتنفيذ أكثر من حالة اصطفاف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المركبات لرفع قدراته الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها في التعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

حضر عملية الاصطفاف حازم عزت السكرتير العام وسامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين من ورؤساء المدن ومسؤولى التربية والتعليم، الصحة، الإسعاف، التنظيم والإدارة، الكهرباء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التأمين الصحي، الطرق والنقل والتضامن والتموين والشباب والرياضة، الهلال الأحمر، الاتصالات، الغاز، الحماية المدنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

رسائل من الرئيس السيسي للشعب المصري عقب فوزه بفترة انتخابية جديدة|وخبراء يعلقون

حفرة تلتهم 3 أفراد بالجيزة| كشف لغز ابتلاع الأرض لمنزل على عمق 25 متراً.. تفاصيل

بسبب قرار مفاجئ.. قائد الجيش الأوكراني ينتقد زيلينسكي

وزير الكهرباء مهنئا الرئيس السيسي: نجدد عهدنا لكم وللوطن

غضب شعبي عالمي يدفع حلفاء الاحتلال لرفض جرائمه

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ