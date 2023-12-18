محافظ بني سويف يؤكد استمرار متابعة ومراجعة كافة معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة

أكد محافظ بني سويف، الكتور محمد هاني غنيم، استمرار المتابعة والمراجعة الميدانية لكافة معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية وصيانتها، لرفع كفاءتها بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال تفقد غنيم، اليوم،الاثنين، اصطفاف المعدات والسيارات؛ لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

وتفقد المحافظ، الاصطفاف الذي ضم مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الإطفاء، سيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة بالإضافة إلى متابعة تجهيز خيم للإيواء ودعمها بوسائل الإعاشة والاستضافة، مناقشًا مسئولي الأجهزة المشاركة عن إمكانيات المعدات والمهمات التي تقوم بها الفرق وجاهزيتها ، حيث تم التأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أي أزمات طارئة.

أشار إلى قيام أجهزة المحافظة بتنفيذ أكثر من حالة اصطفاف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المركبات لرفع قدراته الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها في التعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

حضر عملية الاصطفاف حازم عزت السكرتير العام وسامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين من ورؤساء المدن ومسؤولى التربية والتعليم، الصحة، الإسعاف، التنظيم والإدارة، الكهرباء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التأمين الصحي، الطرق والنقل والتضامن والتموين والشباب والرياضة، الهلال الأحمر، الاتصالات، الغاز، الحماية المدنية.