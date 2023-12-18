مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

أكدت الفنانة عواطف حلمي، اعتزالها الفن بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة قدمت خلالها عددا كبيرا من الأعمال الفنية.

وقال عواطف حلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "أنا خلاص كبرت، وقررت اعتزال التمثيل، وأنا بمثل من عام 1962، وجاء الوقت للاعتزال".

تابعت الفنانة، "صحتي غير قادرة على التمثيل مرة أخرى، ولن أتراجع عن قرار اعتزالي".

دخول عواطف حلمي عالم الفن

وكشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى سابقا، عن كواليس بدايتها فى عالم الفن، وبكت على الهواء خلال استضافتها على شاشة قناة CBC العام الماضى، عقب عرض لقطات من الأعمال الفنية التى اشتركت بها طوال مسيرتها.

وتابعت عواطف حلمى، خلال تصريحاتها المتلفزة، أن "آخر مشهد فى فيلم هذا الزمان التى اشتركت فيه، البصة اللى أنا بصتها كل ما أشوفها أعيط"، موضحة أنها تأثرت أيضا فى المشهد الذى يجمعها مع الفنان حمادة هلال فى مسلسل قانون عمر.

وعن دخولها عالم الفن، قالت إن حب التمثيل بدأ معها عندما كانت فى الصف الثانى الثانوى، حيث انضمت للفريق المسرحى التابع للمدرسة، وكانوا يعرضون أعمالهم على خشبة مسرح الأزبكية ودار الأوبرا، وأن عائلتها أخذت انضمامها لفريق المسرح المدرسى بنوع من الاستهتار، وعدم المبالاة.

وقالت إنها حينما أصرت على الالتحاق بمعهد التمثيل، رفضت أسرتها فقررت تنظيم اعتصام داخل المنزل رافضة تناول الطعام حتى نجحت فى إقناع خالها بوجهة نظرها، وقرر دفع المصروفات فى المعهد، التى كانت تبلغ حينها 22 جنيها.