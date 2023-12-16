خناقة وشتايم| كواليس طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. وهذا أول رد فعل من الفنانة

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. حالة من الجدل أثيرت من جديد، عقب الإعلان عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، وطلاق الثنائي للمرة الثانية.

وفور الإعلان عن خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتسائل جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب عن السبب وراء انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، وذلك عبر برنامجه التليفزيوني "الحكاية"، وقال عمرو أديب إنه قام بالاتصال بالفنانة شيرين عبد الوهاب وأكدت بأن الطلاق حدث بالفعل.

وأوضح عمرو أديب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أكدت له بأن الطلاق تم بشكل حضاري، وهي في حالة جيدة ولكن قررت الطلاق عقب "حاجات كتيرة"، وعقب أديب: "شيرين طلبت مني اطمن الناس عنها وأنها كويسة جدا واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدا".