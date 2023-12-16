عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خناقة وشتايم| كواليس طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. وهذا أول رد فعل من الفنانة

طلاق شيرين عبد الوهاب
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. حالة من الجدل أثيرت من جديد، عقب الإعلان عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، وطلاق الثنائي للمرة الثانية.

وفور الإعلان عن خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتسائل جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب عن السبب وراء انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، وذلك عبر برنامجه التليفزيوني "الحكاية"، وقال عمرو أديب إنه قام بالاتصال بالفنانة شيرين عبد الوهاب وأكدت بأن الطلاق حدث بالفعل.

وأوضح عمرو أديب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أكدت له بأن الطلاق تم بشكل حضاري، وهي في حالة جيدة ولكن قررت الطلاق عقب "حاجات كتيرة"، وعقب أديب: "شيرين طلبت مني اطمن الناس عنها وأنها كويسة جدا واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدا".

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب طلاق شيرين عبد الوهاب شيرين حسام حبيب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصال شيرين عبد الوهاب تفاصيل طلاق شيرين وحسام طلاق شيرين وحسام بنات شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

موضوعات متعلقة

الأسعار ونظام السداد| تفاصيل 4275 وحدة سكنية جديدة يطرحها صندوق التنمية الحضرية في 7 محافظات

بعد انتهاء الفرز| ننشر نتائج 35 لجنة عامة و16 محافظة في الانتخابات الرئاسية 2024

الأكبر في العالم| عملاق صناعة السيارات اليابانية ينفذ مشروعاً ضخما في مصر.. تفاصيل

زغروطة رنت في لجنتنا| حكاية 5 أفراح أمام صناديق الانتخابات.. وعروسان قطعا شهر العسل للتصويت

لم تحدث من قبل| الانتخابات الرئاسية 2024 على موعد مع رقم تاريخي في الإقبال.. 45% حتى أمس

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

دي بصمت بالعشرة ودي صوتت بقدمها| حكاية مصريتين خطفتا أنظار العالم.. شاهد ماذا فعلا؟!

رسالة للإعلام والمحافظين| ماذا دار في غرفة عمليات مجلس الوزراء حول الانتخابات الرئاسية؟.. توجيه عاجل لرئيس الحكومة

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ نواف الأحمد .. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الكويتي

رئيس الإمارات ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد ثلاثة أيام

محمد بن راشد: أمير الكويت الشيخ نواف خدم وطنه وأدى أمانته بكل إخلاص

مصرع 20 جنديا إسرائيليا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال أسبوع

علي جمعة يوضح معنى حديث «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة»

اليوم.. مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ