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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإيطالي| التفاصيل وموعد المباريات في السعودية

السوبر الإيطالي
السوبر الإيطالي

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإيطالي، في الموسم الحالي، الذي يشارك فيها نابولي، وفيورنتينا، وإنتر ولاتسيو.

ويشارك نابولي حامل لقب الدوري، وإنتر ميلان حامل لقب الكأس، إلى جانب وصيفي المسابقتين لاتسيو وفيورنتينا، في كأس السوبر الإيطالي.

ووفقا لقناة "الإخبارية - رياضة" السعودية، فإنه تم تأكيد إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر في الرياض في الفترة من 18–22 يناير المقبل.

ويلعب نابولي ضد فيورنتينا، يوم 18 يناير المقبل، على أن يلتقي إنتر منافسه لاتسيو، في اليوم التالي، وسيتأهل الفائز من كل لقاء لخوض المباراة النهائية يوم 22 من الشهر نفسه.

وقبل هذا الموسم، كانت كأس السوبر الإيطالي تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وتغلب إنتر على جاره ميلان 3-0 في النسخة الأخيرة بالرياض في يناير الماضي.

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