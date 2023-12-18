ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 129 جنديا

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، سقوط جنديين إضافيين خلال العمليات العسكرية في غزة، ما يرفع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 129 جندياً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الاثنين، عن سقوط 5 جنود، لقي 4 منهم مصرعهم خلال المعارك في القطاع، بينما سقط الخامس متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين، إن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، مضيفاً أنه "لا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على تصدير الإرهاب من غزة إلى إسرائيل"، على حد قوله.

وأضاف أوستن الذي يزور إسرائيل حالياً، "نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "تواصل حث إسرائيل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

وشدد على ضرورة أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.