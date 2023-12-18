كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية تعكس النضج الحقيقي والإدراك المرتفع للمصريين

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 منذ انطلاقها وحتى الآن تتطلب من الخبراء والباحثين والمتخصصين أن يتوقفوا أمامها، فهي حاصل جمع نضج حقيقي ومنسوب إدراك يرتفع لدى المصريين في التعامل مع حاصل جمع التجارب للعملية الانتخابية.

وأضاف «الكشكي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يعتبر التسع سنوات الماضية، وما شهدته من تفاصيل وديعة في بنوك المستقبل، يصرفها المواطنون في الست سنوات المقبلة، نظرا لأن استمرار أن تكون مصر ثابتة وراسخة وقوية معجزة في ظل تحديات تزداد.

وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس السيسي، صادقة فاقتنع بها الشارع، ونتائجها تضمنت 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهي تعددية حزبية سياسية في الانتخابات الرئاسية.

ولفت أن الحوار الوطني يعتبر طلعة خاصة لمستقبل الحياة السياسية في مصر، فلم تكن هناك خطوط حمراء، ووجدت الأحزاب ملاذاً آمناً يحقق حلمها، ومن ثم حدث السباق الذي يتزامن مع الطموح الحزبي، والمسألة أصبحت بجدية، حيث سمح الحوار الوطني لكل الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، وهذا أفضى لاتساع الأمل.