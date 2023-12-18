عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية تعكس النضج الحقيقي والإدراك المرتفع للمصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 منذ انطلاقها وحتى الآن تتطلب من الخبراء والباحثين والمتخصصين أن يتوقفوا أمامها، فهي حاصل جمع نضج حقيقي ومنسوب إدراك يرتفع لدى المصريين في التعامل مع  حاصل جمع التجارب للعملية الانتخابية.

txt

الرئيس الصومالي مهنئا السيسي: نتطلع إلى التواصل المستقبلي بين البلدين الشقيقين

وأضاف «الكشكي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يعتبر التسع سنوات الماضية، وما شهدته من تفاصيل وديعة في بنوك المستقبل، يصرفها المواطنون في الست سنوات المقبلة، نظرا لأن استمرار أن تكون مصر ثابتة وراسخة وقوية معجزة في ظل تحديات تزداد.

وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس السيسي، صادقة فاقتنع بها الشارع، ونتائجها تضمنت 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهي تعددية حزبية سياسية في الانتخابات الرئاسية.

ولفت أن الحوار الوطني يعتبر طلعة خاصة لمستقبل الحياة السياسية في مصر، فلم تكن هناك خطوط حمراء، ووجدت الأحزاب ملاذاً آمناً يحقق حلمها، ومن ثم حدث السباق الذي يتزامن مع الطموح الحزبي، والمسألة أصبحت بجدية، حيث سمح الحوار الوطني لكل الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، وهذا أفضى لاتساع الأمل.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الحياة السياسية الرئيس السيسي حوار الوطني رئيس الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

قيادي بمستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: رجل المرحلة القادمة

ترشيحاتنا

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ