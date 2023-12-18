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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي مهنئا السيسي: نتطلع إلى التواصل المستقبلي بين البلدين الشقيقين

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الصومالي

هنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

 

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة الصومالية على موقع "إكس" تهنئة للرئيس السيسي قال فيها  "يتقدم الرئيس حسن شيخ محمود، بتهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية". 

 

وأضاف "يهنئ أيضًا الشعب المصري، متمنيًا لهم الازدهار والاستقرار، ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية والتواصل المستقبلي بين البلدين الشقيقين".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف 451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت  في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفق الهيئة، فإنه تم تسجيل 44 مليوناً و88 ألف صوت صحيح بنسبة 88.9%  من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، على مليون و986 ألفاً و352 صوتاً بنسبة 4.5% من الأصوات الصحيحة، بينما حل في المرتبة الثالثة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، على مليون و776 ألفاً و952 صوتاً بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

وجاء في المرتبة الرابعة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، إذ حصل على 822 ألفاً و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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