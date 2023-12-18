جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعميق العمليات البرية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي سيعمق من العمليات البرية في قطاع غزة من أجل الضغط على حماس.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “العمليات الجوية مستمرة إلى الجانب العمليات البرية”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “حربنا ضد حماس وليست ضد أهالي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن حركة “حماس” الفلسطينية لن تسيطر على غزة، ولن تكون هناك تهديدات عسكرية خطيرة ضد إسرائيل من القطاع.

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن: “نحن نعلم أن حماس لن تسيطر على غزة. سيكون لدينا الحرية للقضاء على أي نوع من التهديد في المستقبل. ولن تكون هناك تهديدات عسكرية خطيرة ضد إسرائيل من غزة”.

وتابع قائلا: “لن تحكم إسرائيل غزة بأي طريقة مدنية.. سنقوم بكل جهد عسكري مطلوب من أجل تأمين مستقبلنا، نحن نمهد الطريق للسيطرة من قبل كيان دولي”.