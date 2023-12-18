وزير المجالس النيابية: الشعب المصري حرص على المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء وقال نعم لقائده، مؤكداً ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادته الحكيمة للبلاد.

وقال علاء الدين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حرص كامل من المواطنين من أجل المشاركة في هذا العمل الوطني، مؤكدا أن نسبة المشاركة غير مسبوقة.

سيرى النور قريبا

وتابع وزير المجالس النيابية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد في مجلس النواب، وتم طرحة في الجلسة العامة، وجاري التشارور حول بعض المواد، وسيرى النور قريبا.