وزير شئون المجالس النيابية: الشعب لبى النداء وقال نعم لقائده بالانتخابات الرئاسية

تقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأحر التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوز فخامته بفترة رئاسية جديدة.

وقال “فؤاد”، إنه بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء وقال نعم لقائده، مؤكداً ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادتكم الحكيمة للبلاد، واستكمال مسيرة التنمية والازدهار لجميع المواطنين نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة.

واختتم وزير شئون المجالس النيابية تهنئته، سائلا المولى عز وجل للرئيس دوام التوفيق والنجاح في سبيل رفعة الوطن، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد.