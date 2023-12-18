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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر |شاهد

افتتاح مهرجان التحطيب
افتتاح مهرجان التحطيب بالاقصر

افتتح اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الاحتفالية بعرض لفرقة الفنون الشعبية بالاقصر على انغام المزمار البلدى. 

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وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن دورة المهرجان هذا العام تأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية، نظرا لما للتحطيب من أهمية كبيرة في محافظات الصعيد توجت بتسجيله بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وأوضح "البسيوني" أن برنامج افتتاح المهرجان يتضمن عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.

وأضاف أن المهرجان يشارك به 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

هذا ويشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

والمعروف أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.
 

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