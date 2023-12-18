حسام الدين محمود: فوز الرئيس السيسي بأغلبية ساحقة دليل على ثقة الشعب

هنأ حسام الدين محمود أمين شباب الجمهورية حزب مصر بلدي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية جديدة بأغلبية ساحقة أكدت تطلع وثقة الشعب المصري في تغلب الدولة المصرية على التحديات الخارجية والداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإرادة المصريين في استكمال مسيرة الإنجازات التي انطلقت منذ 10 سنوات.

شريك في صناعة القرار وبناء الدولة

وأضاف “محمود” فى تصريحات له، أن ظهور الشباب بهذا الشكل الكبير في الانتخابات الرئاسية هو بمثابة رد للجميل بعد سنوات شهدت فيها الدولة المصرية تتويج لدور الشباب من تأهيل الي تمكين حتى أصبح الشباب المصري جزء فاعل في العملية السياسية والتنموية وشريك في صناعة القرار وبناء الدولة وهو ما انعكس على الإقبال الكثيف للشباب في الانتخابات في الخارج والداخل

وأشار أمين شباب الجمهورية حزب مصر بلدي، إلي أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في ظل تعددية تنافسية وانتخابات نزيهة، وإقبال كثيف من الشعب المصري غير مسبوق في مسيرات بالملايين لاختيار الرئيس ودعم مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ 2014 ، حيث شهد القاصي والداني بحيادية الانتخابات وبالملحمة الوطنية الديمقراطية التي رسمها الشعب المصري وعبر بها عن ارادته الحرة.

وأكد أن علينا الاستثمار فيما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات للتنمية والنهوض بالدولة المصرية وتقديم المزيد من الجهود من كافة الفاعلين من المجتمع من مكوناته المختلفة لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء الديمقراطي وكذا المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة حلم كل المصريين.