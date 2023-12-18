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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين 18 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,291 شراء 3,303 جنيهات.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,017 شراء 3,028 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,880 شراء 2,890 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,469 شراء 2,477 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,920 شراء 1,927 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,646 شراء 1,651 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

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